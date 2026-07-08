O Estoril anunciou a mudança da marca desportiva com um toque especial. Os canarinhos utilizaram Lili Caneças como modelo para apresentar a Reebok como nova marca.

A conhecida personalidade portuguesa, agora com 82 anos, foi a figura escolhida para dar a conhecer aos adeptos o novo ciclo. Através de fotos e um vídeo, o Estoril divulgou o retorno da Reebok a Portugal com Lili Caneças em destaque.

Nos últimos anos, recorde-se, o Estoril utilizou a marca desportiva Kappa. O clube de Cascais, que terminou na décima posição da Liga, já tem Vasco Matos fechado como novo treinador, tal como confirmou o Maisfutebol.

Veja, na galeria associada, Lili Caneças a apresentar a Reebok como nova marca do Estoril.