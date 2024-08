O Santa Clara foi a casa do Estoril vencer por 4-1 e entrou com o pé direito no regresso à Liga, após a promoção.

Após ter começado a perder, com o golo de Alejandro Marqués, os comandados de Vasco Sousa deram a volta ao marcador já no segundo tempo, depois de Vinícius Lopes ter feito o empate, aos 44 minutos. Alisson Safira, Ricardinho e João Costa fecharam as contas do encontro, que colocou assim o Santa Clara na liderança do campeonato, com os mesmos três pontos de FC Porto, Sporting e Boavista.

