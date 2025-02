O Estoril recebeu e venceu o Boavista por 2-1, este domingo, em jogo da 21.ª jornada da Liga portuguesa, no Estádio António Coimbra da Mota.

Yanis Begraoui inaugurou o marcador aos 27 minutos da primeira parte e bisou para o 2-0 logo a abrir a segunda parte, ainda nem com um minuto jogado (46m). O Boavista reduziu para 2-1 aos 61 minutos, por Róbert Bozeník.

Com este resultado, o Estoril soma a quinta vitória seguida no campeonato e chega aos 30 pontos. Está no 8.º lugar e iguala o 7.º, o Vitória de Guimarães, que empatou em Famalicão no sábado.

O Boavista soma a sexta derrota seguida na Liga e a 11.ª jornada seguida sem qualquer vitória. Continua no 18.º e último lugar, com 12 pontos.

O resumo do Estoril-Boavista (2-1):