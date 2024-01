O Arouca venceu o Estoril por 2-1, este sábado, no António Coimbra da Mota, em jogo da 18.ª jornada da I Liga.

Rafik Guitane fez um golaço para dar vantagem ao Estoril logo aos dois minutos, num belíssimo “chapéu”, mas o Arouca virou as contas do resultado ainda na primeira parte, por Rafael Mújica (8m) e Tiago Esgaio (45+1m).

Com este resultado, o Arouca chega aos 19 pontos e ultrapassa o Estoril na classificação, estando no 11.º lugar. O Estoril mantém-se com 17 pontos e desce ao 14.º lugar. As posições das duas equipas ficam por confirmar mediante o desfecho dos restantes jogos da jornada.