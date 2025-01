Este domingo, o Estoril recebeu e venceu o V. Guimarães, por 1-0, na 19.ª jornada da Liga.

João Carvalho marcou o golo solitário da partida aos 47 minutos, dando os três pontos à equipa de Ian Cathro.

Com este resultado, o Estoril está em oitavo, com 24 pontos. O V. Guimarães está em sétimo, com 26.