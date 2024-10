O Estoril recebeu e venceu o Arouca por 4-1, este sábado, no Estádio António Coimbra da Mota, em jogo da 9.ª jornada da Liga.

O Arouca até se adiantou no marcador com um golo de Henrique Araújo, aos 24 minutos, mas o Estoril deu a volta ao resultado ainda na primeira parte, com golos de Alejandro Marqués (30m) e Wagner Pina (42m).

Na segunda parte, Pedro Álvaro (64m) e Jordan Holsgrove (90m) completaram a robusta vitória do Estoril, que só neste jogo marcou tantos golos como nas oito jornadas anteriores.

O Estoril, que somou a segunda vitória no campeonato, tem agora nove pontos e é, à condição, 11.º classificado. O Arouca mantém-se com sete pontos e desce à 14.ª posição, ultrapassado pelo Estoril, podendo ainda descer mais lugares mediante os restantes resultados da jornada.

O resumo do Estoril-Arouca: