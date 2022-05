Um golo de André Franco, aos 65 minutos, deu este sábado a vitória ao Estoril na receção ao Moreirense, por 1-0, em jogo da 33.ª e penúltima jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Com este resultado, o Estoril ascende à condição ao sétimo lugar, com 39 pontos, sabendo desde já que descola do Boavista (37 pontos) ao final da jornada, ficando à espera do que Paços de Ferreira (38 pontos) e Marítimo (37 pontos) – ambos com menos um jogo – façam nesta ronda.

O Moreirense soma a terceira derrota seguida e vê complicar a missão da manutenção. Mantém os 26 pontos e o 17.º e penúltimo lugar, podendo ser ultrapassado pelo Belenenses, último com 25 pontos, na segunda-feira. Contudo, os cónegos podem já descer este domingo, se o Tondela vencer em Barcelos.