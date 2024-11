Estoril e AVS empataram a zero este sábado, na Amoreira, em jogo da 11.ª jornada da Liga.

Os canarinhos, que não vencem há dois jogos, seguem no 11.º posto, com dez pontos, os mesmos do AVS, que se encontra uma posição abaixo e não vence há cinco jornadas.

Veja o resumo da partida: