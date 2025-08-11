Liga
VÍDEO: o resumo do empate entre Estoril e Estrela da Amadora
Golos de Tiago Parente e Ianis Stoica, um para cada lado
Estoril e Estrela da Amadora já iniciaram a temporada 2025/26. As duas equipas defrontaram-se no Estádio António Coimbra da Mota, também conhecido como Amoreira, nesta segunda-feira. Empataram a uma bola na jornada inaugural.
O Estoril dominou a partida e até marcou primeiro, por Tiago Parente aos 36 minutos. Mesmo assim, o Estrela reagiu na segunda parte e marcou pelo recé-entrado Ianis Stoica, reforço para esta época.
