Depois de seis derrotas consecutivas, o Estoril regressou às vitórias esta sexta-feira, com um triunfo por 1-0 sobre o Gil Vicente, na abertura da 26.ª jornada da Liga.

O espanhol Alejandro Marqués abriu o marcador ainda no primeiro minuto de jogo, mas ainda teve dois golos anulados na segunda parte (47m e 58m), ambos por fora de jogo.

Desta forma, o Estoril, no 15.º lugar, soma 25 pontos, mais nove do que os lugares abaixo da «linha de água». O Gil Vicente segue na 13.ª posição, com 29 pontos.

Veja o resumo da partida: