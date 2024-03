Bruno Brídigo, guarda-redes do Estrela da Amadora, em declarações na flash interview da Sport TV1, após a derrota por 2-1 frente ao Sporting, em jogo da 27.ª jornada da Liga:



«Não era o resultado que queríamos. Fizemos um bom jogo contra uma grande equipa. Entrámos bem no jogo. A moldura humana ajudou, estava um grande ambiente, tudo contribuiu para um grande jogo e marcámos primeiro. Estamos tristes por não termos conseguido a vtória. É cada vez mais difícil pontuar e cada ponto vai fazer a diferença.



Diferença entre as duas equipas? Posso estar a precipitar-me, mas o Sporting foi eficaz. Teve mais oportunidades, mas também criámos perigo e tivemos as nossas oportunidades. A chave foi a eficácia do Sporting, mérito deles. Está a fazer uma grande época. Houve mérito do Estrela em continuar vivo no jogo até final.



Entramos sempre para ganhar. Hoje era assim e no próximo vai ser igual. Precisamos de pontos.»