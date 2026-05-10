O treinador Cristiano Bacci manifestou o desejo de que o Estrela da Amadora seja «empurrado» pelo público rumo à vitória no jogo pela 33.ª jornada da Liga de futebol, frente ao Famalicão. Um jogo que pode ser crucial para a permanência.

Apoio do público

«É sem dúvida um jogo um bocadinho diferente. O que disse aos meus jogadores foi que, com certeza, os adeptos vão apoiar-nos mas não só – é o nosso comportamento que vai influenciar isso. É muito importante a forma como vamos enfrentar o jogo, o que mostramos, para sermos mais empurrados pelos nossos adeptos também.»

«Já aqui perderam equipas fortes, lembro-me de um jogo no ano passado em que o FC Porto, na reta final, aqui perdeu um jogo importante. Por isso, e tendo em conta que o nosso adversário vai ser um adversário importante e forte, acho que temos possibilidades. Acho que é um ambiente difícil para todas as equipas que vêm jogar aqui.»

Reação ao mau momento

«Reagir? Acontece também a equipas fortes, com confiança, imagine agora a uma equipa como a nossa, que está a atravessar uma jornada difícil. Posso dizer que não é uma coisa que se troca de um dia para o outro, mas vamos lutar. Temos pouco tempo aqui para melhorar isto, mas o que vejo é a disponibilidade total dos jogadores em todo o ambiente sobre esta situação, o que acho que pode ser um ponto-chave para chegarmos ao nosso alvo principal.»