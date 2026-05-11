Cristiano Bacci, treinador do Estrela da Amadora, em declarações na conferência de imprensa após o empate (0-0) frente ao Famalicão, a contar para a 33.ª e penúltima jornada da Liga. O técnico italiano recordou que o Estrela depende de si para garantir a permanência.

O Famalicão «não jogou bem»

«Sabíamos que íamos enfrentar uma das melhores equipas da Liga. E assim foi, porque o Famalicão é uma equipa bem organizada, com individualidade. Também no banco, quem entrou acrescentou. Mas a malta deu tudo, lutou com tudo. Apesar de os outros terem tido mais bola, nós fomos competentes. Acho que o Famalicão não jogou bem, também pelo mérito dos nossos jogadores. Agora, era melhor ganhar a era, mas acho que este é um ponto importante para o nosso caminho.»

Estrela da Amadora depende só de si

«Nós vamos jogar o último jogo e ainda podemos contar connosco. Isso é muito importante. Ou seja, não dependemos dos outros. Era o meu primeiro objetivo aqui. Ainda estamos acima da linha de água, nada trocou apesar de os outros ganharem. Por isso, temos de ver isso com confiança. Se o Casa Pia ganhou contra o V. Guimarães, nós podemos fazer o nosso trabalho contra o Braga. Por isso, vejo isso com confiança.»

Como analisa os pontos perdidos nos últimos jogos

«Nós defrontámos fora da casa o Moreirense. E, hoje, o Famalicão. Duas equipas com boas qualidades, como já disse. Hoje foi um jogo difícil. Mas, se nós tivéssemos ganho hoje, ninguém poderia dizer nada. Apesar de eles tiverem, nos últimos minutos, duas situações perigosas. Mas, a equipa foi muito competente. A equipa trabalhou nos pormenores durante a semana. E, hoje, a equipa deu uma boa resposta. Por isso, temos de ser realistas e ver contra quem jogamos e temos de ter confiança naquilo que fizemos e também no futuro. Porque a equipa está a melhorar. Não vamos esquecer que eu não cheguei no ano passado.»