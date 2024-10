Bruno Pinheiro, treinador do Gil Vicente, na sala de imprensa, após vitória por 3-0 frente ao Estrela:

«Podemos dizer que foi um jogo bem conseguido porque nos adaptamos ao que o jogo pedia. Fizemos uma melhor primeira parte do que na segunda, por mérito do Estrela que nos empurrou para trás. Foi um empurrar consentido porque a equipa estava ansiosa para ganhar pontos e isso retirou discernimento.

Se dependesse de mim, tinha sido 90 minutos no campo contrários com bola, mas isso nunca vai acontecer porque os adversários também têm valor. Isso seria um grande jogo do Gil Vicente. Mas foi isso, queria a equipa com mais o Gil com bola e ter o controlo total.

[Estado da equipa antes da paragem] A equipa tem crescido na qualidade de jogo, mas a ansiedade por se jogar bem e não ganhar também estava a crescer. Com esta vitória e com esta paragem vamos poder consolidar o processo e manter a moral em alta.

[estreia do Gui e ausência de Pablo das convocatórias] O Pablo chegou mais tarde e tem de se adaptar às ideias. Ele trabalha muito bem, tem qualidade, mas os colegas também têm e são opções.

Fico feliz por estar associados à estreia do Gui na I Liga. É um jogador muito interessante, com muita qualidade, não deixa de ser um miúdo, mas que terá uma boa carreira. É um miúdo que trabalha bem, que aprende bem, que compreende o jogo e vai ter uma carreira interessante».