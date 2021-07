O Sp. Braga empatou sem golos diante do Estrela da Amadora, em Albufeira, naquele que foi o primeiro teste da equipa de Carlos Carvalhal no estágio que os minhotos estão a realizar no Algarve.

Galeno, com um remate do meio da rua, e Piazon, na conversão de um livre, estiveram perto de marcar, mas Sérgio, de bola parada, também colocou Tiago Sá à prova no primeiro tempo.

Carlos Carvalhal fez depois muitas alterações na segunda parte, lançando, entre outros, Roger, o jovem que elogiou há poucos dias, mas o resultado não sofreu alterações.

O Sp. Braga iniciou o jogo com o seguinte onze: Tiago Sá, Bruno Rodrigues, Guilherme, Buta, Fabiano, Galeno, Ryller, Lucas Mineiro, Piazon, Rui Fonte e Vítor.

Jogaram ainda: Mario González, Fransérgio, Fábio Martins, Abel Ruiz, Sequeira, João Novais e Roger.

O Sp. Braga volta a jogar na sexta-feira, desta feita frente ao Farense, no Estádio São Luís.