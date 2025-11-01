Houve chuva de golos em Rio Maior. O Estrela da Amadora conseguiu a primeira vitória fora de portas à boleia de Lopes Cabral. O internacional cabo-verdiano «dançou» em Rio Maior, anotando o primeiro hat-trick da temporada.

Oito (!) golos na partida. 5-3 a favor dos tricolores, que venceram pela primeira vez sob comando de João Nuno.

Recorde o filme do jogo.

Chuva de golos a fechar a primeira parte

A primeira parte do dérbi - embora disputado em Rio Maior - teve um pouco de tudo. Início tímido, golo anulado, golos e reviravolta no marcador através de uma grande penalidade.

Duas equipas que procuravam fazer algo pela primeira vez para a Liga na temporada: o Casa Pia vencer em casa e o Estrela arrecadar pontos fora de portas. Os primeiros minutos tenderam para a equipa da casa.

Os «gansos» entraram pressionantes e agressivos com bola. Tanto é que aos cinco minutos de jogo já tinham três cantos. Ora pelo corredor esquerdo, ora pelo corredor direito, através dos pés de Livolant, a equipa do Casa Pia procurava assumir o jogo.

Do outro lado, os tricolores pouco ou nada conseguiram fazer para impôr o seu jogo. Mas como o futebol é especial, o primeiro «golo» da tarde sugeriu contra a maré da partida.

No primeiro canto para os forasteiros, Kikas acabou por introduzir a bola na baliza à guarda de Sequeira. No entanto, dez centímetros valeram-lhe o fora de jogo que anulou o golo.

A equipa de João Nuno cresceu após o golo anulado. Ainda assim, foi mesmo equipa da casa quem abriu as verdadeiras contas do jogo. Num contra-ataque rápido, Nsona aproveitou um mau corte da defesa e serviu Cassiano, que em ótima posição não desperdiçou (34m).

Estava desfeito o nulo. Mas, a vantagem durou… apenas dois minutos. Resposta rápida do Estrela da Amadora que repetiu a dose do golo anulado: Marcus no cruzamento e Kikas na finalização. Desta vez, o 98 estrelista atirou de cabeça para o golo (36m).

A reviravolta no marcador surgiu já em tempo de compensação. Lopes Cabral, internacional cabo-verdiano, foi derrubado dentro da área e ele mesmo assumiu a responsabilidade. Do castigo máximo, o defesa deu a vantagem para os forasteiros (45+1m).

Ao som de Funaná

As equipas foram para intervalo e a segunda metade começou exatamente como tinha fechado a primeira: com golo.

Lance de muito perigo na área tricolor termina com a bola nos pés de Iyad Mohamed. Completamente sozinho à entrada da área, o médio de 24 anos não pediu licença. A bola desvia ainda em Chernev, traindo Renan Ribeiro. Estava restabelecido o empate (49m).

O Casa Pia, que tinha entrado melhor no segundo tempo, estava melhor no encontro. Mas, a equipa da Amadora igualou e conseguiu, uma vez mais, passar à liderança do marcador.

Lopes Cabral, internacional cabo-verdiano, foi uma vez mais derrubado na grande área. Em novo duelo frente a Sequeira, o «tubarão azul» levou a melhor e devolveu a vantagem ao Estrela da Amadora. Bisava, portanto, ao som de funaná (65m).

O jogo ficaria praticamente fechado após erro crasso de Nhaga. O jovem médio do Casa Pia perdeu a bola em zona proibida. Paulo Moreira aproveitou e, à entrada da área, atirou cruzado para o quarto dos tricolores (67m).

O jogo aproximava-se do final mas Lopes Cabral continuava ligado à ficha. O defesa do Estrela arrancou pelo lado esquerdo, entrou para dentro e já dentro de área atirou rasteiro para o hat-trick (82m).

Já perto do fim, o Casa Pia conseguiu responder pela cabeça do capitão. José Fonte aproveitou a confusão na área do estrela para finalizar para baliza deserta (85m).

Hélder Malheiro apitou pela última vez e os três pontos não escaparam aos tricolores. Com este triunfo (5-3), o Estrela da Amadora vence pela primeira vez fora de portas na temporada. O Casa Pia, por sua vez, continua sem vencer em casa.

Positivo: jogo com muitos golos

Primeiros minutos de jogo sem emoção. O Casa Pia entrou melhor mas eram muito poucas as grandes oportunidades. Quem diria? O jogo acabaria com oito golos. A emoção foi, portanto, garantida e os adeptos já podem descansar as gargantas depois de gritar tanto golo.

Negativo: nove golos sofridos em dois jogos para o Casa Pia

O Casa Pia passa por um arranque de época complicado. Ainda não venceu em casa. Aliado a isso, registou nove golos sofridos nos últimos dois jogos. Uma estatística que certamente afasta os gansos dos objetivos.

Momento: golo de Paulo Moreira (Estrela da Amadora)

Estrela da Amadora tinha acabado de assumir a liderança, mas ainda havia muito para jogar. Erro de Nhaga aproveitado por Paulo Moreira é certamente o momento chave do jogo. 4-2 a faltar pouco tempo demonstrou-se fatal para os Gansos.

Figura: Lopes Cabral (Estrela da Amadora)

Mais uma bela exibição do internacional cabo-verdiano e o primeiro hat-trick do ano. Dois de penálti, é verdade. Mas houve mérito em conquistá-los. Teve ainda ligado à ficha durante toda a partida, fechado em beleza com um terceiro belo golo numa jogada individual.



