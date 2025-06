O Estrela da Amadora está muito perto de garantir a contratação de Ni Rodrigues, defesa-central que pertence aos quadros do Vitória de Guimarães, confirmou o Maisfutebol.

O jogador de 22 anos esteve emprestado à Académica na última temporada e destacou-se com cinco golos em 28 partidas. Os vimaranenses deverão manter uma percentagem do passe do esquerdino, que se prepara para a primeira experiência na Liga.

Natural de Barcelos, Ni Rodrigues deu os primeiros passos no Santa Maria, antes de chegar ao V. Guimarães, em 2018/19. Antes do empréstimo à Académica, foi cedido ao Vianense.

O Estrela continua atento ao mercado da Liga 3 e, recorde-se, também tem já acertada a contratação de Tiago Leite, ex-Fafe.