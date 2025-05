José Faria, treinador do Estrela, em declarações na conferência de imprensa, após a derrota frente ao AVS, por 1-0, na 33.ª jornada da Liga:

[Análise ao jogo]

«Acabaram por ter mérito. Foram mais fortes. Quiseram mais e foram mais competentes. Fica difícil, mas é continuar o nosso trabalho.»

[Ambiente incrível, mas a exibição foi abaixo do nível. Porquê?]

«Alguma ansiedade. Ter muita gente ajuda sempre. Mas quando a equipa não está bem também é preciso que esses adeptos empurrem a equipa para cima. Isso não aconteceu. Não conseguimos corresponder dentro de campo.»

[Jogo com o Estoril]

«É uma final. Temos de refletir. Esta equipa já demonstrou que o consegue fazer, como foi no jogo contra o FC Porto. Hoje não conseguimos. Não me parece que foi falta de vontade, porque chegámos ao balneário e os jogadores estavam desolados e com lágrimas nos olhos. O que sabemos é que dependemos só de nós e temos o último jogo para atingir o nosso objetivo.»

[Mudança de treinador no AVS dificulta o trabalho do Estrela?]

«Nós sabíamos. Os jogadores sabiam disso. Muito duelo, muita segunda bola. Jogadores fortes na frente. Zé Luís a procurar as diagonais dos dois extremos. A aceleraram nos corredores. Quando permitimos que façam cruzamentos e perdemos o duelo, fica difícil.»