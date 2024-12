Declarações de Luís Silva, treinador-adjunto do Estrela da Amadora, após a vitória do FC Porto sobre o Estrela da Amadora (2-0), em flash interview à Sport TV:

[Golo precoce limitou Estrela?]

«Sem dúvida, sofrer de bola parada é sempre mau e põe em causa a nossa abordagem ao jogo. Ainda por cima de bola parada, temos de melhorar nesse aspeto. E não estávamos à espera de sofrer porque estávamos confortáveis com o jogo. Conseguimos neutralizar as ações ofensivas no último terço. O golo acaba por desbloquear o jogo para o FC Porto.»

[Expulsão foi determinante?]

«Queríamos manter a baliza a zeros, enervar o FC Porto ou não dependia deles. A nossa intenção era neutralizar as ações ofensivas do FC Porto. A partir de determinado momento, tivemos algumas ligações perigosas na primeira parte. Na segunda, tivemos uma boa situação para empatar, um remate em que a bola saiu por cima. A expulsão foi cobrir a cabeça para destapar os pés. Queríamos levar pontos e foi nessa tentativa que acabamos por sofrer o 2-0.»

[Resultado contra Sporting e Benfica foi mais pesado.]

«Na véspera desses jogos dissemos que não íamos lá para perder por poucos ou jogar para o empate. Fomos cometer erros e crescer com eles. Este resultado faz parte de um crescimento fruto desses jogos que falou.»