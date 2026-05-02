Cristiano Bacci, treinador do Estrela da Amadora, em declarações na sala de imprensa do Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas, após a derrota (3-2) frente ao Moreirense. O treinador diz que a equipa tem de ser mais equilibrada nos momentos de sofrimento.

Análise ao jogo

«O resultado é sempre a coisa mais importante. A derrota não foi merecida. Temos de melhorar, porque tivemos mais oportunidades de golo e temos de ser concretos. Quando lá chegamos temos de concretizar o trabalho da equipa. Aceitei este desafio porque sabia que havia muito trabalho pela frente, mas também sabia que a equipa tem capacidade».

«A minha ideia é sempre vencer o jogo. a entrada do Kevin foi para equilibrar a cobertura na frente. Podemos falar muito, o que aconteceu é que fizeram dois golos de bola parada, basicamente».

Sofrer o 2-1 antes do intervalo foi a chave?

«Posso dizer que o que conta é que nós na segunda parte tivemos oportunidade para fazer golo. A equipa reagiu, teve bons momentos, mas nos momentos de sofrimento, que todas as equipas têm, mesmo as grandes, temos de ser mais fortes mentalmente. É aí que temos de melhorar muito».

Jogo com o Famalicão importante?

«São jogos importantes, este também era. O próximo também é importante porque é o próximo, e depois ainda temos um último jogo fora».