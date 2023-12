Daniel Sousa explicou o que se passou no final do jogo entre o Estrela da Amadora e o Arouca. Em conferência de imprensa após a goleada por 4-1 na Reboleira, o treinador dos arouquenses atribuiu a confusão ao calor do jogo.

«Foi o calor do jogo, isso por vezes leva as pessoas a exaltarem-se. Creio que foi isso que aconteceu, mais do que isso não sei.»

Daniel Sousa deixou ainda elogios a de Arruabarrena, que somou o jogo 50 pelo Arouca.

«Ele tem tido um papel muito importante desde que cheguei. Tem sido exímio naquilo que lhe tem sido pedido. Tem características onde ainda pode melhorar. Quanto ao interesse do Benfica, não vou comentar.»