*com Rodrigo Martins

A Reboleira recebeu uma autêntica final na luta pela manutenção. Numa segunda-feira caótica – com sete jogos a decorrer à mesma hora – o Estrela da Amadora poderia ver-se a confirmar o objetivo da manutenção. O Famalicão, por sua vez, poderia manter viva a chama que acende o sonho da Europa.

As bancadas do Estádio José Gomes equiparam-se, assim, a rigor – foi o maior número de espetadores em casa fora jogos com os grandes (4371).

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Ainda assim – apesar de um futebol que entusiasmou aqui e ali – a chuva bastante intensa contrastava com a seca de golos. Houve, porém, emoção para dar e vender.

O Famalicão, com um futebol caracterizado por mais posse de bola, ia jogando maioritariamente no meio-campo defensivo. O lado esquerdo do conjunto famalicense, diga-se, estava bastante ativo.

Sorriso e Rafa Soares iam combinando muitas vezes, criando agitação no corredor. O próprio Mathias de Amorim, em destaque no primeiro tempo, também apareceu muitas vezes solto em zonas perigosas.

A equipa de Cristiano Bacci – que liderava os tricolores pelo segundo jogo – apostava mais em surpreender em contra-ataques. Muitas vezes pelo lado direito, recorrendo à irreverencia de Marcus Abraham.

A primeira grande oportunidade surgiu para o lado dos forasteiros. Sorriso recebeu pelo lado esquerdo, ajeitou para dentro e atirou colocado. Renan Ribeiro teve de se esforçar para negar o golo. O ex-Sporting defendeu com as pontas dos dedos.

Já a equipa da casa desperdiçou uma bela combinação entre Jovane e Ianis Stoica. O romeno tentou servir Rodrigo Pinho, que estava isolado em ótima posição – mas a ligação não aconteceu como o esperado. Os adeptos da casa não queriam acreditar.

A segunda parte não trouxe alterações. A chuva também deu tréguas, mas o ambiente continuou agitado.

Ianis arrancou pelo lado esquerdo e, no frente a frente com Reaple, atirou cruzado com o pé esquerdo. Carevic defendeu a dois tempos sem grande dificuldade.

Na reposta do Famalicão foi a vez de Renan mostrar segurança. De Haas bateu um livre perigoso no corredor central. O brasileiro voou par negar o golo ao central famalicense.

Renan foi novamente chamado a brilhar do lado dos tricolores. Elisor encontrou Mathias de Amorim na meia-lua. O 14 famalicense atirou colocado para mais um voo espetacular de Renan Ribeiro.

A próxima animação das bancadas veio diretamente do banco. Antonetti – que foi a primeira substituição do jogo já para lá dos 70 minutos – arrancou pelo lado esquerdo e com pouco ângulo atirou cruzado. A bola passou muito perto do segundo poste.

Já em cima dos 90 minutos o Famalicão esteve muito perto de ditar o rumo do jogo. Cruzamento pelo lado direito acerta em cheio no ferro. Na recarga, Kevin cortou a bola em cima da linha de golo.

Houve, ainda, tempo para mais. Umar Abubakar – complemente sozinho na cara do golo – atirou por cima. Os adeptos do Estrela festejaram como se de um golo se tratasse. Que perdida inacreditável.

Apesar do tempo muito molhado… o jogo ficou mesmo marcado pela seca de golos. O nulo não foi desfeito e o empate não serve para nenhuma equipa – o Famalicão, apesar do empate, pode ainda sonhar com a Europa terminando em quinto (basta o Sporting vencer a Taça de Portugal) e o Estrela adia a decisão da manutenção para a última jornada.

A figura: Renan Ribeiro (Estrela da Amadora)

Num jogo sem golos entre Estrela da Amadora e Famalicão, foi Renan Ribeiro a travar maior parte das investidas da formação famalicense. Destaque para a belíssima defesa que fez ao livre direto de Justin de Haas, defesa do Famalicão. O central neerlandês rematou a bola para perto do ângulo superior direito da baliza estrelista e foi o guardião brasileiro, já com a ponta da luva, a impedir o golo que abriria o marcador no estádio José Gomes.

O momento: Falhanço de Abubakar (Famalicão) aos 90+3m

Na sequência de um canto à direita do ataque famalicense, Mathias de Amorim recolheu a bola depois de um ressalto vindo da defesa estrelista e enviou a bola para dentro de área. O esférico ultrapassou toda a defesa do Estrela da Amadora e chegou a Umar Abubakar que fez o mais difícil. O avançado nigeriano acertou mal na bola e rematou por cima quando parecia impossível não ser golo. Este erro já nos descontos finais custou dois pontos ao Famalicão que somou apenas um na visita à Amadora.