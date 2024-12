O Estrela da Amadora publicou, este sábado, um comunicado referente aos incidentes após o jogo com o FC Porto (2-0), no Estádio do Dragão, a dia 16 de dezembro.

Numa extensa nota, com cinco pontos distintos, os tricolores garantiram que a relação institucional do clube com o FC Porto se mantém «excelente», em particular com o presidente André Villas-Boas.

«O nosso Presidente mantém uma excelente relação institucional com o FC Porto e, particularmente, com o seu Presidente, André Villas-Boas. Como prova disso, na cimeira de presidentes realizada após os acontecimentos em causa, mantiveram um convívio saudável e cordial, demonstrando que tais episódios não afetaram a relação existente», pode ler-se no comunicado oficial.

De seguida, o Estrela garante também que o dirigente Dinis Delgado e o jogador Danilo Veiga, não «interpelaram» o árbitro Miguel Nogueira, afirmando que o momento está «gravado em vídeo».

Relativamente a José Faria, o comunicado refere ainda que não há qualquer ligação do treinador aos Super Dragões, claque afeta ao FC Porto.

«Hoje foi publicada uma alegação por um jornalista, António Martins Pereira, afirmando que um dos nossos técnicos, José Faria, teria sido adepto dos Super Dragões. Este facto é falso. Importa ainda esclarecer que, na sua vida anterior ao futebol, José Faria era adepto do clube da sua cidade natal, Matosinhos, ligação que, embora legítima, nada tem a ver com as funções que desempenha atualmente».

Por fim, o clube da Amadora frisou que não foi pedida qualquer escolta policial para a conferência de imprensa após a partida e que rejeita qualquer tipo de «guerras».

«Em defesa do Estrela da Amadora, pedimos que deixem o clube trabalhar em paz, focado no seu objetivo principal: garantir a manutenção na Liga Portugal. Rejeitamos guerras que não nos dizem respeito, pois o futebol já tem sido suficientemente injusto para com todos os envolvidos, incluindo o próprio Estrela da Amadora», lê-se também.