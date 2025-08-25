Liga
Estrela-Alverca: árbitro choca com Jovane Cabral e tem de ser substituído
Ricardo Baixinho ainda aguentou alguns minutos, mas acabou por ser rendido por Flávio Duarte
Esta segunda-feira, no decorrer do Estrela-Alverca, da terceira jornada da Liga, aconteceu um momento algo inusitado no futebol: o árbitro precisou de ser substituído.
Aos 76 minutos da partida, Ricardo Baixinho chocou com Jovane Cabral e necessitou de assistência médica no relvado. De seguida, conseguiu continuar em jogo, mas apenas por alguns minutos. Aos 90 minutos, Flávio Duarte, quarto árbitro, foi obrigado a substituir Ricardo Baixinho, que ficou com uma ligadura no joelho.
A partida acabou num empate a duas bolas entre ambas as equipas lisboetas.
Ricardo Baixinho a lesionar-se 🤕#sporttvportugal #LIGAnaSPORTTV #LigaPortugalBetclic #estrelaamadora #alverca pic.twitter.com/6mYsPVvDQD— sport tv (@sporttvportugal) August 25, 2025
