Esta segunda-feira, no decorrer do Estrela-Alverca, da terceira jornada da Liga, aconteceu um momento algo inusitado no futebol: o árbitro precisou de ser substituído.

Aos 76 minutos da partida, Ricardo Baixinho chocou com Jovane Cabral e necessitou de assistência médica no relvado. De seguida, conseguiu continuar em jogo, mas apenas por alguns minutos. Aos 90 minutos, Flávio Duarte, quarto árbitro, foi obrigado a substituir Ricardo Baixinho, que ficou com uma ligadura no joelho.

A partida acabou num empate a duas bolas entre ambas as equipas lisboetas.

