A FIGURA: Jean Felipe

Ainda podia ter sido melhor, mas o lateral brasileiro sai de um dos jogos mais importantes da história recente do Estrela da Amadora com o golo que assegurou a vitória e o cruzamento que resultou no primeiro golo. Pelo meio, fez ainda uma assistência para o golo anulado pelo VAR a Mansur, o que faz com que saia do jogo como um dos principais protagonistas.

O MOMENTO: Winck silencia a Reboleira deixa o Marítimo a vivo (88m)

O Marítimo fez um jogo paupérrimo no Estádio José Gomes. E se sai vivo da primeira mão do play-off deve-o à falta de eficácia do Estrela e, sobretudo, ao golo de Cláudio Winck, aos 88m. O golo do brasileiro deixou em silêncio um Estádio José Gomes com mais de 6.000 adeptos. E acendeu a esperança de sobrevivência do Marítimo na Liga para a segunda mão.

OUTROS DESTAQUES

Régis

Foi ele quem marcou o golo logo no terceiro minuto de jogo e partiu daí para uma exibição que terá despertado os olhares dos menos atentos à II Liga. A velocidade do camisola 77 do Estrela foi um quebra-cabeças constante e ainda foi muito útil nos momentos de defender. Muito interessante o maliano de 22 anos que na época passada jogava no Oliveira do Hospital.

Ronald

Desperdiçou duas das melhores oportunidades do Estrela, que podem sair caro na segunda mão, mas verdade seja dita, foi ele que as criou praticamente sozinho. A velocidade

Mansur

Marcou o que seria o segundo golo do Estrela ainda antes da meia-hora de jogo, mas viu o golo ser anulado pelo VAR por causa de um fora de jogo milimétrico. Pouco depois evitou o golo de Riascos, quando o guarda-redes já estava batido. A experiência do ex-Santa Clara foi fundamental na partida.

Miguel Lopes

Aos 36 anos, agora a jogar a central, continua a mostrar a razão pela qual jogou no FC Porto e no Sporting e chegou à seleção principal de Portugal. Falhou os últimos jogos da II Liga para estar em pleno neste play-off e cumpriu. Além da preponderância defensiva, e apesar de ser o central do meio no trio de Sérgio Vieira, foram várias as vezes que subiu no terreno para desequilibrar. E só não sai com uma assistência na estatística porque Ronald falhou depois de Miguel Lopes o deixar isolado na cara de Marcelo Carné.

Marcelo Carné

Uma, duas, três. Quase uma mão cheia de defesas importantes a impedir que a derrota do Marítimo não tivesse outros contornos. Então as duas que fez a Ronald aos 58 e aos 60m (sobretudo a primeira) são de enorme dificuldade. Para já, é o guardião que segura o Marítimo à esperança de se manter na Liga.

Félix Correia e Vidigal

Apesar da pobre exibição coletiva, os dois desequilibradores voltaram a mostrar qualidade. Vidigal acertou no poste ainda na primeira parte, após uma boa jogada e um melhor cruzamento de Félix Correia.