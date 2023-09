Momento: Ricardo Horta

O Estrela tinha acabado de marcar dois golos em apenas quatro minutos e o jogo estava elétrico, no relvado, mas também nas bancadas. Com muitos adeptos de pé a pedirem o terceiro golo do Estrela, que resultaria no empate, logo depois de Ndour ter desperdiçado uma oportunidade soberana, Ricardo Horta teve uma oportunidade para matar o jogo e não perdoou. O crómetros já passava dos noventa quando o avançado entrou na área, inclinou o corpo e bateu Bruno Brígido com toda a classe que o caracteriza. Estava feito.

Figura: Banza está nos três primeiros golos

Não foi propriamente uma grande exibição do avançado franco-congolês, mas a verdade é que esteve sempre muito em jogo e acaba por estar ligado aos três primeiros golos do jogo que lançaram o Sp. Braga para este difícil triunfo. Jogou solto na frente, entre Álvaro Djaló e Ricardo Horta, mas trocando muitas vezes de posição com os companheiros, como é bom exemplo o primeiro golo, em que surgiu na direita para cruzar para a finalização de Álvaro Djaló. Também é Banza que está na origem do segundo golo, com um primeiro remate, antes de Djaló bisar na recarga. O terceiro foi mesmo marcado por Banza, cm assistência de Ricardo Horta. Determinante.

Outros destaques:

Zalazar

O médio uruguaio tem deixado marca forte neste Sp. Braga e na Liga e esta noite voltou a estar num nível elevado. Foi graças a ele que o Sp. Braga conseguiu desembrulhar um jogo que chegou a parecer muito complicado para os minhotos, com passes longos e bem medidos, que permitiam à equipa de Artur Jorge ultrapassar a pressão alta dos minhotos e chegar rápido à área contrária.

Álvaro Djaló

Mais dois golos do polivalente avançado espanhol que aparece em várias posições do campo, sempre à procura de espaços vazios para ter bola ou mesmo para finalizar. Marcou o primeiro à ponta de lança, surgindo destacado na posição de Banza para encostar para a baliza. Voltou a mostrar sentido de oportunidade no segundo golo, voltando a surgir na área, como se adivinhasse que Bruno Brígido iria defender o primeiro remate de Banza. Tal como Banza, também esteve sempre muito em jogo, não só a atacar, mas também a defender porque este Estrela deu muito trabalho.

Al Musrati

Mais uma vez, o grande ponto de equilíbrio do Braga esteve no jogador líbio. Mesmo com aparentes problemas físicos, Al Musrati foi sempre o primeiro bloqueio às investidas verticais do Estrela. Foi empe ele que deu o corpo às balas, até porque Zalazar, que jogou ao seu lado, simplesmente não estava lá.

Ronald Pereira

Um posso de energia inesgotável, sempre a levar o Estrela para a frente, com um jogo muito vertical, procurando o acesso mais rápido para a baliza de Matheus. Um jogo muito físico, mas a verdade é que foi graças a Ronald que o Estrela conseguia penetrar na área minhota e criar as muitas oportunidades que criou ao longo do jogo. Teve uma oportunidade soberana para marcar, ainda na primeira parte, mas atirou à figura de Matheus.