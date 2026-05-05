A Liga ainda não divulgou os horários dos jogos da 33.ª jornada da Liga, mas o Estrela antecipou-se e já anunciou nas redes sociais que vai receber o Famalicão às 20h15 da próxima segunda-feira, o que deverá implicar que haja, pelo menos, mais seis jogos à mesma hora do mesmo dia.

O calendário da penúltima jornada está condicionado ao jogo do Sp. Braga na Alemanha, diante do Friburgo, relativo à segunda mão da meia-final da Liga Europa, que está marcado para as 20h00 de quinta-feira.

Para cumprir as 72 horas de intervalo entre cada jogo, a equipa de Carlos Vicens não poderá jogar no domingo no Estádio da Luz, apenas na segunda-feira, e, por arrasto, deverá adiar outros seis jogos, entre as equipas que jogam para a Europa e as que jogam pela manutenção.

É o caso do Estrela-Famalicão e de mais outros seis jogos.

A Liga deverá confirmar o calendário da 33.ª jornada até ao final desta terça-feira.