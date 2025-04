A receção do Nacional ao Estrela da Amadora foi remarcada para as 18h00 de domingo, depois do avião que transportava a equipa da Reboleira ter regressado a Lisboa, devido ao mau tempo este domingo junto ao arquipélago.

Recorde-se que o Estrela chegou a publicar um comunicado a informar que o jogo tinha sido adiado, devido à impossibilidade de aterrar no Aeroporto Cristiano Ronaldo, na Madeira.

De volta a capital e com notícias da melhoria das condições meteorológicas, o Estrela viajou ainda este sábado para o Funchal, mas o jogo da 28.ª jornada, que estava inicialmente marcado para as 15h30, vai começar apenas às 18h00.