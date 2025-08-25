Estrela da Amadora e Alverca empataram esta segunda-feira 2-2 no Estádio José Gomes num jogo frenético, caótico, que começou feio, mas que acabou por animar, com duas expulsões e quatro golos, tudo dividido em proporções idênticas para os dois emblemas, portanto, só podia acabar com um empate. Um jogo que teve de tudo um pouco, incluindo um penálti na trave e uma lesão do árbitro mesmo a fechar o jogo.

Sobre o relvado um duelo entre as duas equipas da Liga que mais jogadores contrataram no presente defeso, com o Estrela a contar com 19 novos jogadores e o Alverca com um plantel praticamente novo, com a chegada de 29 novos jogadores. Apesar da fartura, os dois treinadores fizeram apenas uma alteração em relação à ronda anterior, em que nenhum dos dois emblemas conseguiu somar pontos, certamente a apostar numa solidificação dos processos das respetivas equipas.

O Estrela, apesar de somar apenas um ponto, já tinha dado boas indicações, quer no empate diante do Estoril (1-1), quer na derrota caseira frente ao Benfica (0-1), e esta noite procurou impor-se, desde cedo, frente ao adversário do Ribatejo, mas, na ânsia de chegar ao golo a equipa da casa acabou por comprometer as suas aspirações. O Alverca entrou mais na expetativa, mas não demorou a equilibrar a contenda. Com muito vento na Reboleira e um relvado em estado lastimável, o jogo tornou-se, subitamente, feito, jogado aos repelões, com muitas faltas (41 até ao final dojogo) e muitas paragens.

O Estrela tinha a iniciativa, mas perdia facilmente a disciplina tática, com os jogadores a correrem em diversas direções, sem qualquer critério, e a perderem facilmente a bola. O Alverca foi a primeira equipa a serenar, a simplificar o seu jogo e, logo a seguir, chegou ao golo, já aos 37 minutos, com o nigeriano Isaac James a descer pela direita até à linha de fundo e a cruzar atrasado para a entrada de rompante do belga Nuozzi.

O Estrela reagiu de forma emotiva, voltando a subir no terreno, mas novamente sem critério, com um evidente desequilíbrio que o Alverca acabou por aproveitar para chegar ao segundo golo, já em cima do intervalo, na sequência de uma transição rápida que deixou Maresi Milovanovic destacado diante de Renan Ribeiro.

O Estrela abanou, mas ainda reduziu a diferença, já em tempo de compensação, num lance polémico que esteve uma eternidade a ser analisado pelo VAR. Lopes Cabral, lançado por Jovane, cruzou da direita para o segundo poste onde Fábio Ronaldo tentou desviar de primeira, falhou, mas acabou por marcar de calcanhar. Em análise esteve um possível toque do avançado com o braço que não se confirmou e o Estrela foi mesmo para o intervalo a perder apenas por um golo.

Duas expulsões, um penálti e um grande golo

Um final de primeira parte de tirar o fôlego, mas a segunda teria ainda mais para contar. Logo a abrir, o Estrela, já com um ataque renovado, com Kikas e Godoy, ficou reduzido a dez, depois de uma entrada desproporcional de Paulo Moreira sobre Tomás Mendes. A verdade é que o Alverca estava em acentuada quebra e, mesmo em vantagem numérica, estava com tremendas dificuldades para travar um Estrela que continuava com sangue na guelra.

As bancadas da Reboleira voltaram a animar quando o árbitro assinalou um penálti por falta de Sergi Gómez sobre Robinho, mas, na marcação do castigo máximo, Kikas, sem olhar para André Gomes, atirou com estrondo à barra. Nova desilusão nas bancadas, mas o jogo estava frenético e, logo a seguir, o Alverca também ficou reduzido a dez quando Naves viu um segundo amarelo. Na marcação do consequente livre, sobre a esquerda, Lopes Cabral surpreendeu toda a gente, ao atirar direto à baliza, com a bola a entrar junto ao segundo poste, com André Gomes pregado ao relvado.

O Estrela ainda arriscou tudo à procura da vitória, mas o Alverca conseguir reorganizar-se na defesa e segurou o empate que acaba por ser justo pelo que fez na primeira parte. Um jogo intenso, com quatro golos, duas expulsões. Mesmo a fechar o jogo, mais um episódio caricato, com Ricardo Baixinho a ser abalroado por Jovane Cabral e a ter de ser substituído nos instantes finais. Era o que faltava acontecer neste jogo.

A figura do jogo: Jovane Cabral

Não marcou, nem fez assistências, mas foi o jogador mais sereno na caótica equipa de Luís Silva. Foi dos poucos jogadores que esteve em campo com critério tático, que procurou manter a sua equipa organizada e que a levou para a frente, tanto no apoio aos avançados, como em constantes combinações com Lopes Cabral sobre a direita, como aconteceu no primeiro golo do Estrela. Foi protagonista até ao fim, mesmo quando chocou com Ricardo Baixinho e ditou a substituição do árbitro.

Momento do jogo: o grande golo de Lopes Cabral

Minuto 64. O Alverca tinha acabado de ficar reduzido a dez, tal como o Estrela, na sequência de uma falta de Naves que proporcionou à equipa da casa um livre sobre a esquerda. Um livre em forma de canto curto, a pedir um cruzamento para a área. Era isso que toda a gente estava à espera quando o Lopes Cabral atirou direto para a baliza, surpreendendo toda a gente, sobretudo, André Gomes que ficou pregado a relvado.

Positivo: boa entrada de Kikas

O ataque do Estrela foi um caos total na primeira parte, sem qualquer sintonia entre os jogadores da frente, mas melhorou a olhos vistos na etapa complementar depois das entradas de Alan Godoy e, sobretudo, do experiente Kikas. O Estrela passou a atacar com mais critério, chegou ao empate e ameaçou mesmo uma reviravolta.

Negativo: expulsão de Paulo Moreira

O Estrela esteve a perder por 2-0, mas conseguiu reduzir a diferença para 1-2 mesmo sobre o intervalo. Um golo que podia motivar a equipa da casa para a segunda parte, mas, logo a abrir, o médio fez uma entrada duríssima sobre Tomás Mendes e viu o consequente vermelho direto, comprometendo as aspirações da sua equipa que, apesar de tudo, até melhorou a jogar com dez.