O Estrela da Amadora perdeu (4-0) no reduto do Estoril, mas garantiu, ainda assim, a manutenção. O AVS perdeu por 3-0 na receção ao Moreirense e vai jogar o play-off de despromoção, no qual vai enfrentar o Vizela (3.º classificado da II Liga).

O Farense perdeu com o Santa Clara (2-1), o Boavista saiu derrotado frente ao Arouca (4-1) e ambos desceram diretamente à II Liga.