O Estrela anunciou, esta terça-feira, as rescisões de contrato «por mútuo acordo» dos atletas Rúben Lima e Till Cissokho.

«O Estrela da Amadora informa que chegou a acordo com os atletas Rúben Lima e Till Cissokho para a revogação dos respetivos contratos. A saída de ambos os jogadores foi definida por mútuo acordo entre as partes, com efeitos imediatos», informou o clube da Reboleira, em comunicado oficial.

Rúben Lima, lateral-esquerdo de 36 anos, chegou ao Estrela em janeiro de 2024 proveniente do Famalicão, tendo realizado 39 jogos e feito três assistências pelos tricolores.

Till Cissokho, defesa-central de 25 anos, foi contratado pelos tricolores no verão de 2024, tendo sido emprestado na segunda metade da última época ao Rodez, emblema da Segunda Liga francesa.

O E. Amadora ocupa atualmente a 15.ª posição da Liga, com sete pontos em oito jogos disputados.