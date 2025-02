O defesa Guilherme Montóia reencontra o Benfica, onde se formou, este domingo, com a camisola do Estrela da Amadora. «O Benfica é um clube que me diz muito. Passei lá 13 anos e fez parte da pessoa que sou hoje», confessou o lateral esquerdo, de 21 anos.

Montóia passou a última época e meia nos ingleses do Norwich, tendo-se juntado ao plantel do Estrela da Amadora em outro do ano passado. Curiosamente, a sua estreia pelo Estrela deu-se no Estádio da Luz, para a Taça de Portugal.

Antevendo o jogo deste domingo, o defesa refere que «o Benfica tem movimentos muito padronizados e uma boa dinâmica», que os «tricolores» vão «tentar contrariar como um todo».

«Tenho a convicção de que o vamos fazer e espero que o (Estádio) José Gomes nos dê muita força», concluiu.

Estrela da Amadora e Benfica defrontam-se, este domingo (20:30), para a 20.ª jornada da Liga. O jogo terá acompanhamento, ao minuto, no Maisfutebol.