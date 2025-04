A Figura: Kikas

Já tinha marcado a Benfica, a Sporting, Sp. Braga e agora a mais recente vítima de Kikas foi o FC Porto. Nem sempre visto como um avançado de primeira água na Liga portuguesa, Kikas cumpre a segunda temporada como titular no Estrela e mostrou o que vale na noite deste sábado. Muita velocidade e oportunismo na procura da profundidade nas costas da defesa contrária. À terceira oportunidade de golo, converteu com frieza na cara de Cláudio Ramos. Ainda serviu de bandeja Bucca para a jogada que originou o segundo golo.

O Momento: golo de Alan Ruiz, 62m

O golo que confirmou a vitória, já na segunda parte, foi a catarse dos adeptos do Estrela. Com o triunfo tão perto diante de um grande, a grande penalidade de Alan Ruiz que enganou Cláudio Ramos teve como moldura o fumo dos artefactos pirotécnicos lançados pela Claque Super Dragões. Os adeptos portistas mostraram o seu descontentamento e os amadorenses… entraram em delírio.

Outros Destaques:

Issiar Dramé: dono de uma estampa física impressionante, com um 1,97m e e muito músculo, Dramé deve deixar os oponentes ansiosos apenas de olhar para ele. Na primeira parte, o defesa-central natural de França mas com nacionalidade do Mali fez pelo menos três cortes importantes na sua grande área e foi controlando Deniz Gul. Na segunda, com um oponente mais forte fisicamente, teve uma luta férrea com Samu. Na época de estreia em Portugal, o ex-Bastia mostra potencial.

Rodrigo Mora: foi o maestro de uma orquestra desinspirada. O jovem de 17 anos organizou o jogo ofensivo da equipa e destacou-se sobretudo na segunda parte, quando o jogo assim exigia e as dificuldades cresciam. Teve critério, teve magia no toque de bola, faltou melhor ligação ao avançado. Pela idade, não diríamos que fosse o melhor elemento de um clube como o FC Porto… mas é verdade.

Leonel Bucca: nem sempre foi um elemento inspirado ao longo da temporada, mas Bucca foi importante neste jogo. Não só no lance em que o Estrela ganhou o castigo máximo, mas também a criar chances de golo na primeira metade, lançando Kikas nas costas da defesa. Jogo muito esforçado.