Paulo Lopo confirmou este domingo as contratações de Ferro e Alan Ruiz, por parte do Estrela da Amadora.

À margem da cerimónia «Kick-Off» para a época 2024/25, o presidente do emblema tricolor abordou as aquisições de ambos os atletas e não fechou a porta a mais saídas até ao fecho do mercado de transferências.

«Ferro? Conseguimos convencê-lo porque é evidente o projeto e o trajeto que o Estrela da Amadora está a fazer desde que reapareceu. Não foi difícil convencer o Ferro, como por exemplo o Alan Ruiz, que também assinou este domingo com o clube. São jogadores com muito potencial e que representam aquilo que é a marca do novo Estrela da Amadora, que queremos que faça um campeonato mais tranquilo que na época passada e de acordo com os seus pergaminhos», começou por referir.

«Na fase em que o Estrela da Amadora está é importante vender e em princípio garantimos oito vendas neste mercado de transferências, o que nos dá mais oxigénio para encararmos a nova época com outros argumentos financeiros», concluiu.