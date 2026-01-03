Figura do jogo: João Moutinho bate bem

Aos 39 anos, João Moutinho continua a dar cartas no futebol português. Esta tarde assinou mais uma exibição de alto nível, permitindo ao Sp. Braga gerir boa parte do jogo, com uma elevada posse de bola, numa estratégia que pareceu sempre arriscada, uma vez que os minhotos deixavam muito espaço nas suas costas, mas, ao mesmo tempo segura, sob a coordenação do número 8 que raramente perdeu uma bola. Pelo contrário, criou muito jogo, sobretudo quando descaía para a direita para combinar com Dorgeles e, mais tarde, também com Zalazar. Abriu o marcador, na conversão de uma grande penalidade, depois arrancou para uma exibição de elevado nível.

Momento do jogo: Abraham Marcus dá início a novo réveillon

Ainda deverá haver adeptos a festejar nas imediações do José Gomes, tal foi a euforia que se seguiu ao golo que permitiu ao Estrela empatar pela segunda vez o resultado diante do Sp. Braga. Jovane Cabral tinha acabado de reduzir a diferença para 2-3 e, logo a seguir, o Estrela ganhou um canto sobre a esquerda. A bola foi cruzada para o primeiro poste, sofreu um ressalto para ir para o segundo onde apareceu Abraham Marcus, a recolher com o pé direito e a rematar com o esquerdo para o fundo das redes. As bancadas quase vieram abaixo.

Outros destaques:

Zalazar

Surpreendentemente, começou o jogo no banco, cedendo o lugar a Moscardo, mas entrou no arranque da segunda parte, ainda a tempo de deixar a sua marca bem vincada neste jogo. Esteve na origem do 2-1, com um belo pormenor, e depois marcou ele próprio o 3-1, num lance individual repleto de preciosismos.

Kikas

Um dos mais abnegados do Estrela. Respondeu ao primeiro golo do Sp. Braga com uma transição fortíssima que só terminou com a bola dentro da baliza de Hornicek. Um golo a emoldurar o seu 100.º golo com a estrela ao peito.

Jefferson Encada

Outro jogador que deu sempre a cara à luta, tanto a defender, como a atacar, como se viu no lance que proporcionou o golo a Jovane Cabral. Não se cansou de subir e descer pelo corredor ao longo de quase todo o jogo.

Dorgeles

Grande jogo do costa-marfinense do Braga a proporcionar largura e profundidade à sua equipa sobre a direita do ataque minhoto. Fez a cabeça em água a Otávio em constantes combinações com João Moutinho Fran Navarro e, já na segunda parte, também com Zalazar.