A FIGURA: Gyökeres

Esteve perto de marcar ainda antes do primeiro minuto de jogo estar esgotado e pouco depois lançou as bases para uma jogada que terminou com remate de Matheus Reis ao poste direito. Mesmo num campo com dimensões reduzidas e muitas unidades à volta dele, conseguiu encontrar quase sempre formas de fazer a diferença, mesmo que isso implicasse perder algum protagonismo por ter de sair de zonas de finalização, como aconteceu no 2-0 de Quenda. A prova de que um jogador que é capaz de fazer quase tudo sozinho também pode ser um grande jogador de equipa. Assinou, de penálti, o 29.º e o 30.º golos desta edição da Liga, estando por isso em todos os golos do Sporting.

O MOMENTO: expulsão de Guilherme Montóia. MINUTO 34

Depois de um arranque de jogo autoritário, o Sporting aligeirou a pressão e o Estrela começou a ficar mais confortável no jogo. Ainda que longe de ter o controlo do jogo, a equipa da casa estava talvez no seu melhor momento quando o lateral-esquerdo foi expulso por acumulação de amarelos após uma falta dentro da área do… Sporting. Se o Estrela-Sporting já seria um duelo entre forças desiguais, mais ficou.

OUTROS DESTAQUES

Ferro: o mais consistente da linha defensiva do Estrela, que teve de se adaptar às dificuldades acrescidas que o jogo lhe foi trazendo, primeiro com a lesão de Miguel Lopes e depois com a expulsão de Montóia. Mostrou bom sentido posicional, ganhou a maioria dos duelos e não caindo na tentação de tentar ganhar lances em antecipação a Gyökeres ou de encostar o corpo ao sueco.

Geovany Quenda: cresceu na segunda parte, mostrando que consegue ainda ser mais efetivo a partir do corredor direito, para onde passou após a saída de Fresneda. Assinou o 2-0, numa bela ação individual em que escapou a Rúben Lima e disparou colocado para a zona do poste mais distante.

Geny Catamo: foi lançado em jogo logo no início da segunda parte, mas foi Quenda quem ocupou o lugar de Fresneda, que na primeira parte havia arrancado os dois amarelos que motivaram a expulsão de Montóia. Deu mais imprevisibilidade ao jogo com bola do Sporting e ainda ameaçou o golo.