O Estrela da Amadora bateu, na manhã desta sexta-feira, o Atlético da Malveira (3-2) antes da partida a contar para a Taça de Portugal. Depois do desaire frente ao Gil Vicente (2-0), este foi o segundo encontro em que João Nuno liderou os tricolores.

No Estádio José Gomes, o novo técnico estrelista aproveitou para testar soluções antes da estreia na «prova rainha». Para o Estrela, Ianis Stoica, Bernardo Schappo e Leandro Antonetti marcaram os golos.

Para a formação que atua no Campeonato de Portugal, Gonçalo Martins e Wilson Tavares foram os marcadores dos golos. 

O Estrela da Amadora enfrenta o Alpendorada, também do Campeonato de Portugal, numa partida a contar para a terceira eliminatória da Taça de Portugal. O encontro está agendado para o dia 18 de outubro no Estádio Municipal de Alpendorada.

Benfica: Noronha Lopes entrega lista de candidatura à presidência