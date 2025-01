O Estrela da Amadora prepara-se para perder dois habituais titulares na defesa: Danilo Veiga e Tiago Gabriel estão a caminho do Lecce, confirmou o Maisfutebol. Depois de Kialonda Gaspar, transferido no último verão, o Estrela volta a fazer negócio com os italianos.

O lateral-direito, internacional sub-21 por Portugal, já nem esteve na ficha de jogo no último sábado, no empate em casa do Famalicão (0-0). Já o defesa-central, foi titular, naquela que, salvo um volte-face de última hora, foi a despedida da camisola tricolor.

O Estrela vai encaixar um montante ligeiramente superior a quatro milhões de euros com estas transferências.

A janela de inverno tem sido muito movimentada na Reboleira, sobretudo no que toca a saídas. Depois da transferência de André Luiz para o Rio Ave e de Igor Jesus para MLS, os tricolores perdem mais dois jogadores que eram importantes para José Faria.

Danilo Veiga, de 22 anos, fez a formação no FC Porto e Paços de Ferreira. Chegou esta época ao Estrela, após uma passagem pelo Rijeka (Croácia), isto além de ter representado Gil Vicente e Felgueiras. Em 16 jogos, soma duas assistências.

Já Tiago Gabriel, vai ter a primeira aventura no estrangeiro. O central de 20 anos fez formação no Sporting e no V. Setúbal e, na temporada passada, representou os sub-23 do Estrela. Esta época, ainda alinhou na equipa B, mas subiu à equipa principal e agarrou o lugar (11 jogos e um golo).