A FIGURA: Ronaldo Tavares

Uma dor de cabeça para a dupla de centrais do Estoril. Muito associativo, mas quando era necessário recorrer ao jogo direto, o 9 da equipa da casa estava lá para garantir que a posse de bola não se perdia. Esteve perto de inaugurar o marcador nos minutos iniciais, mas foi a abrir a segunda parte que fez o 1-0, numa finalização oportuna. Muito procurado pelos companheiros, foi sem surpresa que a maioria das jogadas de perigo do Estrela passou por ele.

O MOMENTO: a estrela de Cordeiro. MINUTO 90+10

Apesar das derrotas, a equipa da Amadora deixou bons sinais nos dois primeiros jogos da Liga. Faltava, por isso somar. Pontos e golos. O Estrela já tinha tudo isso quando, aos 90+10m, foi recompensado com a vitória.

OUTROS DESTAQUES

Ronald: o mais interventivo dos homens da frente a seguir a Ronaldo Tavares. Também ele esteve perto de marcar, ainda na primeira parte numa bola que desviou no corpo de Mangala. Irreverente e com recursos técnicos interessantes, entusiasmou o público com algumas arrancadas pelo corredor esquerdo.

Leo Cordeiro: jogo competente a meio-campo. Foi o único jogador do Estrela que acompanhou o contra-ataque que originou o golo do empate dos visitantes. Ao cair do pano, acompanhou um ataque e decidiu o jogo com uma execução brilhante.

Rafik Guitane: o crescimento do Estoril deveu-se muito à capacidade que demonstrou para criar desequilíbrios pelo corredor. Entregou uma bola de golo a Rodrigo Gomes, mas o remate saiu muito alto.

Rodrigo Gomes: foi um dos primeiros do lado do Estoril a ir a jogo na segunda parte. Já com 1-1 no marcador, esteve duas vezes perto de marcar, uma delas num pontapé de bicicleta travado por Brígido. Faltou-lhe frieza.