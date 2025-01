Na antevisão ao jogo com o Sporting de Braga, o treinador do Estrela da Amadora, José Faria, confirmou que os brasileiros André Luiz e Igor Jesus estão de saída do clube. O avançado está muito perto de reforçar ao Rio Ave, com Amine e Fábio Ronaldo a fazer o caminho inverso, enquanto o médio deverá rumar aos norte-americanos do Los Angeles FC.

«O André está fora do jogo, hoje já não treinou. Tal como o Igor, [a negociação] já está concluído ou muito perto de estar. Não é opção e este jogo não foi preparado com ele. Pelo menos hoje já não esteve com o grupo e penso até que já viajou para realizar os exames médicos. Acho que vai mesmo juntar-se ao Rio Ave», disse o técnico dos tricolores.

Na sexta-feira, o Estrela anunciou a renovação dos experientes Miguel Lopes e Rúben Lima. «Era algo que queria bastante. Não só pela regularidade que ainda apresentam, mas o que aportam em termos de grupo e a liderança que trazem. Tentamos arrumar a casa também por aí. Sabem o papel deles, estão aqui para ajudar, é um prémio merecido e uma prova de confiança. Sabemos que vai ter de entrar alguém, estão identificadas as lacunas, mas o futebol é muito volátil.»

José Faria também elogiou Carlos Carvalhal, o adversário no próximo domingo.

«Espero um Sporting de Braga forte, como é apanágio das equipas do Carlos Carvalhal. A própria grandeza do clube assim o exige. É liderado por uma pessoa que é referência para mim, tem provas dadas e trabalha sempre muito bem as suas equipas. Parece que hoje é moda questionar tudo e todos, mas o mister Carlos Carvalhal, tal como o Jorge Jesus, são referências e são dos melhores para mim. É muito bom para nós podermos defrontar adversários com esta qualidade e é a isso que nos vamos agarrar», destacou.

Já o jovem lateral Diogo Travassos, emprestado pelo Sporting, sublinhou a importância de estar no contexto de Liga.

«Vim para cá com o objetivo de ter minutos na Liga e estou a conseguir. Há jogadores com muita experiência que me estão a ajudar. Tenho sentido esse crescimento mesmo na minha confiança dentro de campo e na forma como o grupo se comporta, tanto no balneário, como no campo. Até agora, o balanço que faço é positivo», assumiu.

Jovane Cabral lesionou-se no último treino e é baixa para esta partida, enquanto o capitão Miguel Lopes está de volta, já recuperado de lesão. Tiago Mamede, lesionado, continua de fora.

O Estrela da Amadora recebe o Sp. Braga este domingo, às 18h00, em jogo da 18.ª jornada da Liga para acompanhar AO MINUTO no Maisfutebol.