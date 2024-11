Numa tarde de domingo soalheiro, e num encontro na Liga que não acontecia desde 2009, o Estrela recebeu e venceu o Nacional num encontro de fundo da tabela.

Com o 17.º, Estrela, e o 16.º, Nacional, à procura de pontos, o Estádio José Gomes foi palco de mais uma tarde de futebol.

No entanto, os primeiros 45 minutos pecaram muito nesse aspeto.

Apesar de algumas oportunidades de perigo, como a de Rodrigo Pinho no último minuto da primeira parte, que viu negado o golo de pontapé acrobático face ao voo inacreditável de Lucas França, o jogo mostrou-se muito parado.

Lesões e faltas são o melhor termo para caracterizar a primeira parte desta partida da 11.ª jornada da Liga. Com cerca de 12 faltas, meia dúzia para cada equipa, os coletivos foram para intervalo com muito que pensar.

O FILME DO JOGO

A bola rolava mais nos pés dos tricolores, com quase 60 por cento de posse de bola contra 40 do Nacional. A equipa da Amadora ia tentando trocar a bola, rodar os corredores e procurar brechas na linha defensiva dos madeirenses, que ficavam mais receptivos e na esperança de aproveitar o erro adversário.

Ao intervalo, as suposições tornaram-se verdade e Bruno Brígido não voltou ao relvado, ele que esteve muito queixoso durante os primeiros 45 minutos. No lugar dele foi lançado o estreante Francisco Meixedo. Ligado ao FC Porto até à temporada passada, o guardião de 23 anos juntou-se à equipa amadorense no verão. Na Liga havia jogado uma vez em 2021/22 e foi campeão nacional com os dragões. Dentro dos postes da Reboleira brilhou e evitou a possibilidade de um desaire.

O Nacional entrou melhor, conseguiu ligar o jogo e levar a bola para a frente de ataque. No entanto, uma das principais oportunidades do segundo tempo esteve nos pés de Jovane Cabral.

Falta de Zé Vitor sobre Rodrigo Pinho e o árbitro aponta para a marca dos onze metros. No frente a frente com Lucas França, o ex-Sporting bombardeou... o poste.

Minutos depois foi substituído e saiu a chorar do relvado.

José Faria mexe e acaba a sorrir

O jogo seguiu e o nervosismo começou a crescer. Notava-se nos jogadores e nas bancadas. José Faria mexeu e a fórmula acabou por dar certo. Danilo Veiga cruzou para área e Paulo Moreira garantiu os três pontos com uma cabeçada para o fundo das redes.

Aos 86 minutos, Alan Ruiz brilha e com um incrível passe serve Kikas na frente. O avançado do Estrela desmarcou-se e venceu o duelo com Zé Vitor. Na cara de Lucas França não vacilou e aumentou a vantagem.

A equipa do Estrela venceu pela segunda vez no campeonato, saiu da zona de despromoção e vai para a pausa das seleções com um sorriso. O Nacional perdeu, foi ultrapassado e soma a sexta derrota na Liga.

A Figura: Paulo Moreira, minuto 78

Numa altura em que os nervos começavam a tomar conta do jogo, o recém entrado Paulo Moreira cabeceou para os três pontos. Com Danilo, também um dos principais destaques da partida, a cruzar pela direita, Paulo apenas teve de agradecer e fazer felizes os espetadores do Estádio José Gomes.

O momento: Golo de Kikas e assistência de Alan Ruiz, minuto 86

José Faria só pode sorrir depois deste domingo. Entrou em campo com um onze, mas foi do banco que saltou a vitória. Depois de Paulo Moreira fazer o primeiro, Kikas aumentou e selou a vantagem. Alan Ruiz, que havia entrado com Kikas aos 62 minutos, serviu o avançado luso na frente de ataque. Com Zé Vitor na frente, Kikas arrancou e a bola só parou no fundo das redes.

Negativo: Jovane Cabral

Jogador de renome na Reboleira, a passagem de Jovane ainda não deu jus ao nome. Com a possibilidade de fazer o primeiro, aos 57 minutos, numa altura em que o Nacional crescia, Jovane tremeu e fez tremer a baliza. Na marca dos onze metros rematou com força, porém a bola subiu muito e foi travada pela barra. Durante o jogo foi somando alguns remates, mas o penálti acabou por borrar a pintura.