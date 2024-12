Esta segunda-feira, numa noite fria na Amadora, na véspera da véspera de Natal, o Estrela recebeu e venceu o Rio Ave pela margem mínima, no jogo que encerrou a 15.ª jornada da Liga.

Com os vilacondenses a viajarem até Lisboa à procura de pontos, a entrada da equipa de Petit foi bastante superior à de José Faria. Pressão e várias tentativas deixaram o Estrela a tremer e o Rio Ave com possibilidade de tomar a dianteira, mas o técnico da casa conseguiu ler o jogo e ajudou a equipa reagir à avalanche adversária e começar a ganhar espaço.

Kikas foi o homem que mais tentou. Três situações distintas, uma delas com a bola a bater no guarda-redes, outra na trave e um golo anulado. No entanto, a felicidade viria da cabeça do jovem Tiago Gabriel, que marcou o primeiro golo pela equipa principal. Cruzamento tenso de Alan Ruiz no canto e Tiago voou e marcou.

CONFIRA TODO O FILME DO ENCONTRO

Apesar de uma primeira parte positiva por parte do Rio Ave, a equipa de Vila do Conde não foi eficaz junto da baliza do Estrela e permitiu o golo do adversário, indo para o intervalo em desvantagem. O Estrela teve menos oportunidades, mas aqueles que teve foram de maior perigo.

Intervalo, zero mudanças e as equipas foram disputar mais 45 minutos. Porém, o Rio Ave voltou a entrar melhor e com vontade de ter mais bola. Em vantagem, os tricolores, que jogaram de branco, foram deixando o adversário jogar.

O relógio foi andando, o tempo não parou e o Estrela agarrou-se aos três pontos. Na segunda parte voltaram a surgir oportunidades para ambas as equipas, mas muito mais bola da equipa visitante.

O árbitro apitou e os amadorenses podem passar o Natal com mais um motivo para sorrir. Três pontos importantes na luta pela manutenção.

De referir que este, esta época, é apenas o segundo jogo em que o Estrela consegue manter a baliza a zeros. O único jogo foi na receção ao Nacional, a 10 de dezembro.

Deste modo, o Estrela passa o Natal em 12.º lugar da Liga, com 15 pontos. O Rio Ave está em 11.º, com 16.

Figura: Tiago Gabriel

19 anos e que jogão! Autor do único golo da partida, o jovem central do Estrela brilhou no relvado do Estádio José Gomes. Várias interseções, bloqueios e passes importantes que colocaram o Estrela a mexer. Apesar da tenra idade, mostrou-se um imperador na linha defensiva.

Momento: golo de Tiago Gabriel, 36 minutos

O golo que deu os três pontos ao Estrela. Canto do lado direito, Alan Ruiz cruza para a área e Tiago Gabriel sobe nas alturas, marcando o primeiro tento na equipa principal. Sem ter que fazer, Miszta apenas conseguiu ver a bola entrar.

Negativo: eficácia de Kikas

O Estrela venceu por 1-0, mas o resultado poderia ter sido mais gordo. O avançado dos tricolores teve quatro oportunidades flagrantes (uma delas a bola entrou, mas foi anulado) e vacilou muito na cara do guarda-redes. Uma bola à barra, duas defesas e um golo anulado marcaram a exibição de Kikas.