Duas realidades diferentes: de um lado um Santa Clara brilhante e do outro um Estrela que necessitava urgentemente de pontuar. Porém acabar por receber o mesmo, um simples pontos.

Na linha de água, a equipa tricolor procurava os três pontos para fugir à zona de despromoção e garantir a manutenção na Liga. Por outro lado, os açorianos mantém-se no topo, mas de olhos postos no FC Porto e na Europa e com o objetivo de fugir ao Casa Pia.

Com um calendário algo distinto, a equipa de José Faria vinha de uma vitória frente ao Boavista (1-0), mas não vencia desde 23 de dezembro. O Santa Clara escorregou na receção ao Benfica, também pela margem mínima, mas tinha somado duas vitórias e um empate anteriormente.

CONFIRA TODO O FILME DO JOGO

Ao contrário do que se sentia no Estádio José Gomes, uma tarde solarenga de domingo, a primeira parte mostrou-se algo fria. Apesar de ter efetivamente mais bola, a equipa da casa nunca conseguiu encontrar a baliza nos primeiros 45 minutos. Na mesma ordem, o Santa Clara até entrou bem, mas foi perdendo o poderio à medida que o relógio andou.

O grande problema do Estrela tem sido a dificuldade em encontrar o caminho para a baliza. Em 23 jogos, até a momento, fez apenas 19 golos. E isso continua a refletir-se. No primeiro tempo a equipa de José Faria até teve a oportunidade de maior perigo, mas a bola continuou a evitar a baliza.

A grande chance do primeiro tempo foi protagonizada pelo Estrela, com Fábio Ronaldo a fazer jus ao nome, rodopiar sobre um adversário e servir o ex-Benfica Rodrigo Pinho. De primeira, o número nove rematou e viu o golo ser negado pelo corpo de MT. Gritou-se «golo» na Amadora, mas não se festejou.

Ao intervalo, nenhum dos treinadores mexeu e as equipas regressaram ao relvado da mesma maneira que saíram. Tanto na formação, como na vontade de dar a volta ao jogo.

E a bola voltou a «ter medo» de beijar as redes, não havendo qualquer golo. Rodrigo Pinho ainda teve a vitória na cabeça, mas um voo de Gabriel Batista negou essa possibilidade.

Deste modo, o Santa Clara leva um ponto para os Açores e está em quinto, com 39 pontos. O Estrela consegue o segundo jogo sem perder e está em 15.º, com 21.

A figura: MT, mesmo com queixas foi um pilar dos insulares

O lateral do Santa Clara foi dos que mais se destacou nesta partida sem grandes destaques. Imperial nos duelos, aéreos e terrestres, os brasileiro evitou vários ataques dos tricolores, especialmente numa tarde em que teve de fazer frente a Diogo Travassos, Fábio Ronaldo ou Chico Banza. Nos minutos finais, MT acusou algum cansaço e teve mesmo de ser assistido pela equipa médica, mas recusou-se a deixar o relvado e continuou até ao apito final.

O momento: minuto 66, cabeceamento de Rodrigo Pinho

As duas grandes oportunidades surgiram de Rodrigo Pinho. A primeira na segunda parte, defendida com o corpo de MT, e a segunda aos 66 minutos. Cruzamento para a área, o número 9 do Estrela sobe nas alturas e cabeceia. Pareceu golo, gritou-se por isso no Estádio José Gomes, porém Gabriel Batista esticou-se todo e defendeu. Na recarga, Chico Banza voltou a cabecear, mas já sem força.

Menos: muita bola, pouca baliza

Jogou-se, passou-se, correu-se, mas...o mais importante - os golos - não houve. Escassez de oportunidades de golo marcaram esta partida, que teve audiência em massa, mas não correspondeu.