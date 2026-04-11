A Figura: Daniel Bragança

Não esteve em grande plano no primeiro tempo, muito por culpa das dificuldades dos leões para construir jogo pelo meio. A verdade é que no segundo tempo subiu um pouco mais no terreno e acabou por ser feliz no pontapé fantástico que executou à entrada da área. Praticamente após esse momento, o camisola 23 deixou o relvado e deu lugar a Morita.

O Momento: Bragança dá vantagem ao leão

A falta de criatividade que o Sporting tinha sentido até então no encontro juntou-se em dois passes e um remate rasteiro de qualidade do médio português. Trincão descobriu o colega de equipa à entrada da área e este fez o que tem feito desde que regressou de lesão… marcou.

Outros destaques:

Debast

Um dos jogadores mais interventivos dos leões durante os primeiros 45 minutos. Na construção ofensiva, Debast permitiu a Fresneda e Geny subirem no terreno, com os seus passes certos e repletos de intenção. Já na vertente defensiva também não comprometeu e até chegou a evitar alguns lances de perigo de Abraham Marcus e Rodrigo Pinho. No segundo tempo teve a mesma preponderância e mais trabalho em termos defensivos.

Geovany Quenda

Quatro meses depois, aí está o regresso da jovem promessa leonina aos relvados. Já com a transferência para o Chelsea acertada, Quenda subiu ao relvado debaixo de uma enorme ovação e rendeu Pedro Gonçalves no corredor esquerdo do ataque.

Abraham Marcus

No corredor direito deu muito trabalho à defesa leonina, sobretudo a Maxi Araújo e Debast, acabando por complicar a tarefa do uruguaio na manobra ofensiva. Teve nos pés uma ou outra ocasião para cruzar e, quiçá, tentar finalizar com sucesso. Ainda assim, o primeiro tempo ficou marcado pela energia do camisola 99 dos tricolores, que foram crescendo com o passar dos minutos. A segunda parte foi ainda mais bem conseguida pelo extremo, de longe o melhor elemento do Estrela no encontro.