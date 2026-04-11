Estrela da Amadora e Sporting medem forças este sábado, a partir das 20h30, e Rui Borges promove quatro alterações face ao onze que alinhou a meio da semana frente ao Arsenal.

Destaque para o regresso de Morten Hjulmand às escolhas iniciais do técnico, após cumprir um jogo de castigo por acumulação de amarelos na Champions. Ao seu lado vai jogar Daniel Bragança, em detrimento de João Simões e Morita, titulares frente aos gunners.

Mais atrás, a zona central também é nova, com as titularidades de Zeno Debast e Eduardo Quaresma, em detrimento de Diomande e Gonçalo Inácio. Além disso, tanto João Simões como Inácio não constam da ficha de jogo dos leões, que trazem o regressado Geovany Quenda para as opções no banco de suplentes.

Do outro lado, João Nuno muda apenas uma peça do onze que perdeu no reduto do Nacional no último fim de semana, com a saída de Luan Patrick e a entrada de Lekovic.

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