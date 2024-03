Estrela da Amadora e Sporting defrontam-se esta sexta-feira, a partir das 20h30, em jogo da 27.ª jornada da I Liga, no Estádio José Gomes.

É o regresso do campeonato, numa jornada para a qual o Sporting entra como líder, com 65 pontos, mais um ponto do que o Benfica, que tem 64 pontos, tendo a equipa treinada por Ruben Amorim um jogo a menos, o da visita a Famalicão, da jornada 20. Porém, os leões já vão entrar em campo esta noite após o desfecho do Benfica-Desp. Chaves (18h00). O Estrela é 13.º classificado, com 26 pontos.

Com o dérbi ante o Benfica na próxima jornada, em Alvalade, no próximo sábado (6 abril), mas também a visita à Luz para a segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal já na terça-feira (2 abril), impõe-se alguma gestão para Amorim e olhando até aos jogadores que estão em risco de suspensão.

Pedro Gonçalves é um deles, mas está a recuperar de lesão, assim como Antonio Adán. Os outros jogadores em risco se virem amarelo, além de Pote, são Diomande, Ricardo Esgaio, Morten Hjulmand, Nuno Santos e também Marcus Edwards. Destes, e pela ideia que Amorim deixou na antevisão, parece praticamente certo que Hjulmand não será titular. Porém, restam outras dúvidas, até tendo em conta a utilização nas seleções e, nesse sentido, Gonçalo Inácio também não deverá alinhar de início. Não jogando Inácio, Nuno Santos deverá fazer todo o corredor esquerdo. De resto, jogará St. Juste ou Diomande? Geny Catamo ou Ricardo Esgaio? Dúvidas para desfazer quando faltar cerca de uma hora para o apito inicial.

Do lado do Estrela há várias ausências certas: João Reis, Gustavo Henrique e Rodrigo Pinho.

Fábio Veríssimo é o árbitro de um jogo que pode seguir, ao minuto, no Maisfutebol. Veja, na galeria associada, os onzes prováveis para o jogo.