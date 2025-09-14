Houve estrelinha na tarde deste domingo na Reboleira, mas para a equipa visitante. O V. Guimarães deslocou-se a um terreno que não venceu na temporada passada e desta vez garantiu os três pontos.

Os conquistadores voltaram às vitórias, depois de dois jogos sem vencer para a Liga. Para isso, foi preciso contar com a salvação do novo capitão - depois das saídas de Tiago Silva e Tomas Handel - Nelson Oliveira. Já o Estrela volta a perder, depois de pontuar nas duas últimas jornadas. Surgiu ainda Ndoye para acabar com a esperança tricolor.

Primeira parte com pouco brio na manobra ofensiva

Uma primeira metade que não teve um dominador claro do jogo. Ambas as equipas tiveram a posse de bola e iam procurando chegar à baliza adversária. Porém, é possível afirmar que as defesas ganhavam ao intervalo, pelo menos no que toca às poucas grandes oportunidades de golo que existiam.

Tudo se resumia a cruzamento à procura de alguém ou remates de muito longe. Houve apenas duas exceções antes do golo. Primeiro pelo V. Guimarães, através de Nelson Oliveira, novo capitão depois das recentes saídas de Tiago Silva e Tomás Handel.

O ponta-de-lança trabalhou bem dentro de área e isolou-se perante Renan Ribeiro, que agigantou-se para evitar o primeiro golo da tarde. A resposta do Estrela da Amadora surgiu logo de seguida.

Depois de uma bola interceptada no meio campo ofensivo, Kikas surge no corredor central e atira com tiro potente que acertou em cheio no poste da baliza agora defendida pelo colombiano Castillo.

Dois avisos estavam dados, mas o golo estava para breve. Numa boa jogada desenhada no corredor direito pela equipa do V. Guimarães, Abascal cruzou para a cabeça de Nélson Oliveira, que desta vez atirou sem hipóteses de defesa para Renan Ribeiro. Era o capitão quem guiava a equipa para a salvação.

Segundo tempo de correria atrás do prejuízo

O Estrela perdia em casa e uma resposta exigia-se. José Faria mudou logo ao intervalo, fazendo entrar Ianis para o lugar de Rodrigo Pinho.

O V. Guimarães procurou manter a vantagem e a equipa estrelista tinha de correr atrás do prejuízo. Teve mais bola, efetivamente, e assustou mais a defesa vitoriana.

Ainda assim, foi a formação de Guimarães quem teve a primeira grande oportunidade do segundo tempo. Num mau passe de Renan, a equipa visitante procurou aproveitar, mas Nelson Oliveira em boa posição, desta vez, não conseguiu ter a pontaria afinada.

A formação da casa continuou a pressionar e José Faria recorreu ao banco de suplentes para tentar mudar o rumo do jogo. No entanto, o golo do empate acabou mesmo por não surgir.

Pelo contrário, surgiu o segundo do V. Guimarães. Na sequência do livre, Ndoye aproveitou um ressalto na área e atirou rasteiro para o segundo dos conquistadores. Estava sentenciada a partida. O Vitória cresceu depois do golo e esteve perto de fazer o terceiro, mas Renan negou o golo a Gustavo Silva. Sem mais golos na partida, o apito final do árbitro ditou uma vitória de 2-0 a favor do V. Guimarães. A segunda da temporada para os minhotos.

Figura do jogo: Nelson Oliveira

Foi o homem que marcou o golo que encaminhou para a vitória e pôs, portanto, fim a um ciclo do V. Guimarães sem vencer. Foi solicitado e conseguiu muitas vezes dar-se ao jogo. Teve ainda duas boas oportunidades de fazer mais golos, mas não teve a eficácia necessária. Ainda assim, apresenta-se como figura decisiva.

Momento do jogo: golo de Ndoye

Um avançado que conta com expectativas dos adeptos do V. Guimarães. Entrou no decorrer da segunda parte e fez o golo que sentenciou a partida. No momento em que o Estrela ainda acreditava no golo de empate, surgiu o senegalês para agarrar os três pontos.

Positivo: Ambiente na Reboleira

Domingo de sol e futebol. Duas equipas que precisavam pontuar. Estavam todos os ingredientes juntos para ser uma boa tarde na Reboleira. As equipas bateram-se acuradamente, mas o espetáculo nas bancadas não ficou atrás. Os adeptos do Vitória são conhecidos pelo apoio, mesmo que em menor número. Os da casa fizeram-se ouvir também. Entre pouco mais de três mil espectadores, viveu-se a festa do futebol.







