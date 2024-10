Duelos renhidos, grandes penalidades, bancadas em polvorosa e bons golos intercalados com hiatos de maior aborrecimento. Não é isto o 'jogo protótipo' da Liga portuguesa? Cumpriu-se neste domingo mais um bom desafio da primeira divisão nacional no Estádio José Gomes, na Reboleira (que, apesar de muito pedir, não viu Nani jogar), com um empate entre Estrela da Amadora e Vitória de Guimarães (2-2).

Nuno Santos e Tiago Silva marcaram os golos do Vitória, ambos na sequência de bolas paradas. Do lado do Estrela, Leonel Bucca e Rodrigo Pinho deram alegrias aos adeptos da casa. O Vitória de Guimarães vê prolongada a sua ‘seca’ na Liga, sofrendo o quarto jogo consecutivo sem vencer no campeonato, enquanto que o Estrela arrecadou mais um valioso ponto.

O Estrela da Amadora procurava fazer valer a condição de visitado para obter a segunda vitória da época para o campeonato. Após um triunfo renhido em Anadia, para a Taça de Portugal, em que a equipa amadorense somente conseguiu ganhar no prolongamento (3-1), José Faria apostou na solidez defensiva contra um adversário em grande forma nesta época.

Num 5-3-2 em que as subidas dos alas eram frequentes, a linha de três centrais do Estrela esteve imperial na primeira parte. Ferro, antigo jogador do Benfica, fez algumas interceções importantes, enquanto o gigante Dramé controlava Nélson Oliveira. Rui Borges apostou no habitual 4-3-3, sem grandes novidades no onze inicial.

As individualidades do Vitória eram superiores e, por isso, os vimaranenses tinham muito mais bola, mas sem incomodar a baliza de Bruno Brígido. Na verdade, a melhor chance da primeira meia-hora pertenceu à formação da casa, num cabeceamento de Bucca que rasou o poste direito da baliza defendida por Bruno Varela.

Mas o melhor estava reservado para o final da primeira parte. Aos 43 minutos, Nuno Santos teve um momento genial, a marcar num volley forte e colocado, na resposta a um canto atrasado de Tiago Silva. Um golo de Playstation, que estará entre os melhores da época em Portugal.

Mas, ainda antes do intervalo, o Estrela teve a resposta que José Faria certamente estava à procura. No último suspiro, um cruzamento de Nilton Varela chegou à cabeça de Bucca que, mais ou menos na mesma posição da primeira chance de golo, fez o empate. Solto de marcação, o guarda-redes Bruno Varela pouco ou nada podia fazer.

Duas grandes penalidades (uma para cada lado) na segunda parte

A segunda parte foi mais incaracterística. Com poucas chegadas às respetivas balizas, muitos duelos que terminavam em falta e quebravam o ritmo do jogo, multiplicavam-se as paragens. O segundo golo dos vitorianos chegou mesmo através de um desses duelos faltosos.

Dramé derrubou um adversário dentro da sua grande área (aparenta ter escorregado) e, após confirmação do VAR, foi mesmo marcada grande penalidade para o Vitória. Tiago Silva bateu bem e pôs a sua equipa na frente de novo. Curiosamente, tal como na primeira parte, o Estrela respondeu logo com um golo do recém-entrado Rodrigo Pinho, na cara de Bruno Varela. Mas estava em fora-de-jogo.

Mas o brasileiro não desistiu. Nem Dramé, que tinha concedido grande penalidade há poucos minutos. Aos 82 minutos, na sequência de uma bola parada, o defesa-central sofreu um agarrão de Manu Silva dentro da grande área contrária e ganhou penálti. Reavivam-se as bancadas do José Gomes, que mais contentes ficaram quando Rodrigo Pinho enganou Bruno Varela.

O resultado final espelhou o equilíbrio entre as duas equipas. O Vitória de Guimarães fica impedido, assim, de ultrapassar o rival Sp. Braga na classificação e fica no mesmo sexto lugar (15 pontos). O Estrela soma mais um ponto e fica com seis, no 16.º posto, à procura de sair da zona de despromoção.

A Figura: Tiago Silva

Foi o motor do meio-campo vitoriano, orquestrando as operações no miolo (apesar de o corredor central ter estado muito sobrecarregado pelo adversário). Fez a assistência através de um canto milimétrico para Nuno Santos e depois marca a grande penalidade. Num jogo sem grande brilho vitoriano, foi o farol.

O Momento: Golo de Nuno Santos

Gelados nesta noite fria na Amadora, os adeptos já ansiavam pelo intervalo após uma primeira parte de pouca espetacularidade. Eis que, num canto batido à esquerda, Tiago Silva colocou a bola na perfeição para Nuno Santos bater, de primeira, um remate ‘limpo’ e colocado. Um volley de antologia.

Negativo: Ausência de Jogo Ofensivo do Estrela

O adversário era complicado – quase imbatível esta temporada, mas o Estrela da Amadora não conseguiu praticamente ter uma jogada no último terço que não resultasse de bolas ‘despejadas’ ou cruzamentos. Pede-se mais a este Estrela que, em termos de invidualidades (e de investimento) não é das piores equipas do campeonato.