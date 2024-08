Filipe Martins, treinador do Estrela da Amadora, em declarações na sala de imprensa do estádio José Gomes, após a derrota por 1-0 frente ao Casa Pia, em jogo da quarta jornada da Liga:



«O que faltou? Tentámos abordar o jogo de uma forma tranquila e que conseguíssemos lidar com a ansiedade, esperávamos uma equipa com bloco baixo e a tentar sair em transição. Com o passar da primeira parte chegámos ao momento ofensivo com paciência, aos poucos fomos crescendo. Na segunda parte entrámos bem no jogo, podíamos ter feito golo e no nosso melhor período, o Casa Pia fez o golo. Houve alguma intranquilidade da nossa parte, podíamos ter ganho o jogo se fôssemos mais objetivos com e sem bola. Perdemos uma oportunidade de conseguir a primeira vitória.

Acima de tudo faltou-nos alguma objetividade para depois sim falar de falta de eficácia. É um dos aspetos que temos de trabalhar nesta paragem, não vem a calhar. Vão ser 15 dias muito importantes para fazer quase uma segunda pré-época.



Tentámos jogar em apoio, procurar nos momentos certos ter essa agressividade, faltou-nos alguma objetividade com o Kikas. A nossa ideia era provocar a estrutura defensiva do Casa Pia e acabou por não correr da forma que queríamos, chegámos muitas vezes ao meio-campo ofensivo e rodámos muitas vezes o jogo quando não havia necessidade disso.



Contra o Casa Pia foi o jogo onde podíamos ter feito mais golos, temos de trabalhar muito, é uma equipa totalmente nova, não estamos satisfeitos com os números, mas temos de trabalhar a terceira fase, falta objetividade no último terço.



A estreia do Tiago Gabriel é um ponto positivo, a primeira e a segunda fase do Estrela é mais elaborada do que acontecia anteriormente. Ligámos muito bem a defesa com o meio-campo e faltou alguma definição dos laterais. Ainda temos muito caminho pela frente, esta paragem vem a calhar mesmo para isso.



Reencontro com o Casa Pia? É sempre um jogo especial, a primeira vez que defrontei o Casa Pia depois de ter saído, queria muito ganhar, porque defendo o Estrela neste momento. Assim que a bola rola deixou de ser especial e passou a ser apenas um jogo de campeonato.»