Luís Silva, treinador-adjunto do Estrela da Amadora, na flash interview à Sport TV, após a derrota na receção ao Sporting (1-0), na 29.ª jornada da Liga:

Amargo de boca

«Um jogo difícil, contra uma equipa que é muito forte e tem demonstrado isso ao longo do campeonato. Batemo-nos de forma abnegada, dentro da nossa estratégia. Conseguimos controlar grande parte das ações do Sporting, que cria muitos lances de perigo, mas hoje não se verificou isso. Temos esse mérito. Sofremos um golo quando estávamos com dez jogadores em campo. O resultado resume-se ao golo sofrido.»

Estrela corrigiu, após bolas entrelinhas do Sporting nos primeiros minutos

«A bola entrava entrelinhas, mas, depois, com a linha de cinco, conseguíamos controlar o que se passava a seguir. Não deixámos o Sporting criar grandes situações de perigo. Tivemos uma ou outra saída na primeira parte que, se tivéssemos definido melhor, poderíamos ter surpreendido o Sporting. Na segunda parte fomos uma equipa pequena, mas digna e que merecia algo mais do jogo.»

Jogos complicados que têm pela frente

«Todos os jogos têm uma história. Vamos jogo a jogo, foi assim que chegamos até aqui e vai ser assim até ao fim, não olhamos para as posições na tabela. Comprava já os resultados da primeira volta contra estas equipas, quando fizemos oito pontos. Temos de continuar a trabalhar, com equilíbrio, corrigir o que temos a corrigir, repetir e melhorar a exibição de hoje. Foi pena não termos levado pontos, porque a equipa merecia, os jogadores do Estrela interpretaram a ideia para este jogo. Respeitamos muito o objetivo de toda a gente e esperamos que também respeitem os nossos objetivos e a forma como trabalhamos todos os dias. Acredito que vamos conseguir os nossos objetivos.»